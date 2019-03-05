استعادة 500 ألف م2 من الأراضي الحكومية في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ أبها

استعادت بلدية الساحل الأسبوع الماضي أكثر من 500 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية التي جرى التعدي عليها في عدد من المواقع المتفرقة بشكل غير نظامي.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأعمـال التي قامـت بهـا بلدية الساحل جاءت تنفيـذا للإجـراءا ت واللوائح النظامية من الوزارة، مشيرا إلى أن التعديات والإحداثات التي جرت إزالتهـا عبـارة عن عقـوم ترابية بارتفاع 3 أمتار بقصد الاستيلاء عليها، مؤكدا تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين والمتعدين.