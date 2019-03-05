بطولة للسيارات والطائرات اللاسلكية في شقراء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض ينظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد «تحكم» الجمعة المقبل، بطولة شقراء للسيارات والطائرات اللاسلكية في محافظ شقراء وبالتعاون مع بلدية القصب. وسيتنافس المتسابقون في فئات السيارات ساند دراق كهرباء وبنزين، والطائرات اللاسلكية الجت والهيلوكبتر والمروحية 3D. وسيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة عقب ختام المنافسات.



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