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معالجة 60 موقعا وإزالة 30 ألف طن مخلفات في أبحر

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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عالجت أمانة جدة 60 موقعا تأثرت برمي الدمارات، وأزالت 30 ألف طن من مخلفات البناء، وأغلقت 10 مواقع، وأنذرت 60 محلا مخالفا، فيما شملت تنفيذ جولات ميدانية لـ 93 زيارة على المحال التجارية، وذلك في نطاق بلدية أبحر.

وأوضحت رئيس بلدية أبحر عزة العسبلي أن البلدية واصلت أعمال النظافة في نطاق الفرع لتشمل تنظيف البرحات والأراضي الفضاء في 28 موقع،ا بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة، إضافة إلى إزالة 1100 لوحة إعلانية مخالفة على الطرق وداخل الأحياء، إلى جانب تنفيذ أعمال مكافحة حشرية لـ 1041 موقعا، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لصحة البيئة، مبينة أن جهود الرقابة على المباني نتج عنها إشعار 40 موقعا، وجرى تطبيق الأنظمة وإيقاع الغرامات على المخالفين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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