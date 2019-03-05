موهبة تمدد التسجيل في مسابقة «الكانجارو للرياضيات»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مددت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، التسجيل في مسابقة «الكانجارو للرياضيات» لعام 2019، حتى الخميس المقبل الموافق 7 مارس الحالي، استجابة لطلب المدارس والطلاب والطالبات، لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من التسجيل، للمشاركة في المسابقة التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع وزارة التعليم.

ودعت «موهبة» المدارس إلى انتهاز الفرصة وسرعة التسجيل في المسابقة، لتعزيز الشغف بمادة الرياضيات، وتطوير قدرة الطلبة على استخلاص المتعة من خلال التفكير، وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات.

وكانت «موهبة» قد فتحت التسجيل في المسابقة لمدة شهرين خلال الفترة من الأول من يناير حتى الـ 28 من فبراير، من خلال جميع مدارس التعليم العام، والمدارس الأهلية.

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وتشمل آلية التسجيل في مسابقة الكانجارو للرياضيات خطوات عدة، تتضمن تسجيل الطالب أولا في موقع «موهبة» الالكتروني.

ومن ثم التسجيل عن طريق الموقع المخصص للمسابقة الخاص بالمملكة العربية السعودية، ويمكن للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الحصول على المعلومات الخاصة بالمسابقة وآليتها وشروطها كافة، ونماذج الاختبارات، والجدول الزمني لمراحل المسابقة عبر الموقع الرسمي للمسابقة، وسيكون موعد الاختبار في الـ 23 من مارس 2019.

وسيتسلم الطلاب المسجلون كتيب المسابقة من مدارسهم، للإجابة عن أسئلة الاختبار التي تجمع بين المتعة والفائدة والمعلومة، على نموذج خاص، ليجري تصحيحها الكترونيا، كما سيتمكن كل طالب من الدخول على موقع المسابقة للاطلاع على الدرجة التي حصل عليها وقت إعلان النتائج.

مسابقة الكانجار