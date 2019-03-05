مخطوطة دبلن التاريخية تذهب إلى الانترنت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة اكتشف باحثون آخر وأصعب الكتب المليئة بالصور عن الخيال المعروف في القرون الوسطى، ويعرف باسم كتاب الرؤيا بحسب ما ذكر في موقع The Irish times، حيث يعود الكتاب للقرن الـ 14 عندما كانت نهاية العالم مرعبة ومثيرة للمجتمع.



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