ارتفاع ضحايا أعاصير ولاية ألاباما إلى 22

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ واشنطن ارتفعت حصيلة ضحايا الأعاصير التي ضربت وسط ولاية ألاباما جنوب شرق الولايات المتحدة إلى 22 قتيلا، بحسب المسؤول بمقاطعة لي بولاية ألاباما جاي جونزفي. ونقل موقع «أوبليكا-أوبورن نيوز» الإخباري عن مسؤولين القول إن الأعاصير خلفت أيضا نحو 50 مصابا، يتلقون العلاج في مركز إيست ألاباما الطبي. وقال جونزفي إنه من المقرر أن تبدأ عملية بحث مكثفة عن المفقودين في المناطق المعزولة من المنطقة المتضررة، مضيفا أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة.



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