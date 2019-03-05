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أعداد الحوت الأحدب في أستراليا تعود إلى القمة

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت دراسة جديدة أن أعداد الحوت الأحدب في أستراليا نجحت في التعافي من شبه الانقراض، لكن يمكن أن تتفاقم قريبا وربما تنهار.

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وقال باحثون من جامعة كوينزلاند إن عدد الحيتان الحدباء نما من مجرد مئات قليلة في أوائل ستينات القرن الماضي إلى نحو 25 ألف حوت أحدب في السنوات الأخيرة.

وقال كبير فريق الباحثين الذي أجرى الدراسة مايكل نواد «تشير ملاحظاتنا إلى أن الحيتان الحدباء في شرق أستراليا بحالة جيدة، وتتكاثر بمعدل 9ر10% سنويا».

ولكن إذا استمر معدل النمو هذا فإن الأعداد قد تصل إلى قمتها في الفترة من عام 2021 إلى 2026، يليها انهيار حسبما ذكر الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية «Population Ecology».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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