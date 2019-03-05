الفلبين تضبط 1500 سلحفاة في أمتعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صادرت الجمارك الفلبينية أمس نحو 1500 سلحفاة موضوعة داخل حقائب في المطار الدولي بمانيلا.

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وجرى العثور على السلاحف التي يبلغ إجماليها 1529 في 4 حقائب دون مرافق، يعتقد أنها تخص راكبا وصل مطار نينوي أكينو الدولي قادما من هونج كونج.

وأوضح مكتب الجمارك في بيان له أن من بين السلاحف المضبوطة عدد من السلاحف النجمية، وحمراء القدم، وسولكاتا، وحمراء الأذنين، إضافة إلى ذلك يبدو أن الراكب أبلغ بحالة التأهب في المطار ضد التجارة في الحياة البرية وعقوباتها، وبالتالي ترك الحقائب الـ 4 التي مرت بجهاز التفتيش بالأشعة السينية في صالة الوصول».

وبموجب قانون الحفاظ على موارد الحياة البرية وحمايتها في بلاد الفلبين ، تكافح الحكومة للسيطرة على التهريب والاتجار في الحياة البرية بما في ذلك السلاحف التي تخضع للحظر.