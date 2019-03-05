دليفري هيرو تعتزم شراء خدمة توصيل بالإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
تعتزم شركة «دليفري هيرو» الألمانية الاستحواذ على شعبة توصيل الطعام لدى تطبيق المراجعات وتقييم المطاعم «زوماتو» في الإمارات، حسبما أعلنت «دليفري هيرو» أمس في برلين.
وتسعى الشركة الألمانية المسجلة في بورصة «إم داكس» منذ يونيو الماضي عبر هذه الصفقة إلى زيادة حجم مبيعاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة مليوني دولار شهريا.
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