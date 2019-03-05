تدشين الهوية الجديدة لبرنامج العمالة المنزلية الالكترونية «مساند»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض
دشن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، مساء أمس الأول بالرياض، الهوية الجديدة لبرنامج العمالة المنزلية الالكترونية «مساند»، والتي تضم خدمات جديدة وأخرى جرى تطويرها، بهدف حفظ حقوق صاحب العمل والعامل، والتعريف بحقوق وواجبات كلا الطرفين، وتطوير وسهولة تجربة المستخدم.
ويمكن التحديث الجديد لمساند المستفيدين من استعراض خدمات الاستقدام المقدمة من مكاتب وشركات الاستقدام حول المملكة، كما يتيح إمكانية التعاقد مع أي من المكاتب أو الشركات المصرح لها، بغض النظر عن المدينة المتواجد فيها.
يشار إلى أن برنامج «مساند» المتوفر على الرابط: www.musaned.com.sa يعمل تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويقدم منظومة جديدة ومتكاملة لتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف، ويسهم برفع وعي أصحاب العمل والعمالة المنزلية بتوضيح حقوقهم وواجباتهم.
ماذا يضم التحديث؟
- محرك بحث تفاعلي يبرز المكاتب والشركات المتميزة بحسب أدائها
- يعطي الباحث عن التعاقد خيارات متعددة للبحث عن العرض المناسب
- استعراض العروض المتوفرة لخدمة استقدام محددة
- تصفية النتائج لغرض المقارنة، بهدف تطوير الخدمة وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية
- تمكين الفعالية والمنافسة الاقتصادية السليمة
- تطوير عقد الاستقدام الالكتروني الموحد لجميع عمليات الاستقدام
- تقديم خيارات استقدام متعددة، لتعزيز حقوق الأطراف المتعاقدة
- معالجة بعض الثغرات في العقد السابق
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