سجون المملكة تحصل على جائزة التميز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصل برنامج «ثقة» أحد البرامج الإصلاحية المستحدثة المنفذة لدى المديرية العامة للسجون، على جائزة التميز بالمنطقة العربية الهادفة إلى تحفيز الحكومات العربية على تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين من مواطنين ومقيمين، في حفل أقيم بمدينة دبي في دولة الإمارات أخيرا، وسط مشاركة عدد من الشركات والمؤسسات العربية المتميزة من القطاعات الخدمية.

وتسلم الجائزة نيابة عن مدير عام السجون، مساعد المدير العام للتقنية اللواء مهندس يحيى الغامدي، من قبل رئيس ومؤسس أكاديمية تتويج لجوائز التميز بيار مكرزل، وبذلك تكون المديرية العامة للسجون أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تنفذ مثل هذا البرنامج النوعي الساعي لتعزيز ثقة النزيل بقدراته وإمكاناته قبل عودته للمجتمع بعد انقضاء مدة محكوميته، وذلك بتهيئته قبل الإفراج عنه بـ 6 أشهر عبر برنامج نوعي.