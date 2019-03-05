دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «عاجل» تنفرد بنشر 30 مهنة سيتم توطينها بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك مجلس الغرف السعودية وصندوق الموارد البشرية، لتطبيق توطين 30 مهنة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قبل نهاية العام الميلادي 2020 م.

وأشارت مصادر لـ«عاجل»، إلى أن المهن ستستهدف قرابة الـ15 ألف وظيفة؛ حيث سيقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بترشيح مجموعة من المؤهلين المناسبين لشغل كل وظيفة.

وسيكون القرار النهائي لقبول المرشحين من عدمه خاضعًا لتقييم المنشأة، كما يمكن للمنشأة الاستفادة من برنامج دعم التوظيف، والمقدم من الصندوق، وفق ما تقتضيه الشروط لمن تم توظيفهم وتحقيق مستهدفات توطين وظائف ومهن قطاع الاتصالات والتقنية .

وفيما يلي بيان بالوظائف المستهدفة بالتوطين:

محلل نظم عام محلل عمليات مبرمج حاسب آلي مشرف قاعدة بيانات أخصائي تحليل الأعمال إداري قواعد البيانات أخصائي تشغيل الأنظمة مهندس شبكات إداري شبكات أخصائي مركز البيانات والبيئة الحية أخصائي مكتب الدعم الفني أخصائي خدمات التقنية أخصائي دعم فني مدير مشروع تقنية المعلومات أخصائي تطوير البرمجيات أخصائي أمن المعلومات إداري أمن المعلومات أخصائي هندسة البرمجيات مهندس اتصالات مهندس حاسب آلي مشغل حاسب الكتروني فني شبكات حاسب فني مكتب الدعم الفني فني الاتصالات السلكية واللاسلكية عام فني الكتروني اتصالات فني حاسب آلي فني هندسة اتصالات مشغل الحاسب الآلي إلكتروني صيانة حاسبات مهندس إلكتروني عام