أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية 5 مارس 2019 | شامل أسعار الجنيه الذهب وفق بيانات الصاغة وسعر...

أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية، ملف هام للغاية في النشاط اليومي للمواطن السعودي، حيث تُمثل أسعار الذهب داخل الأسواق السعودية معيار هام وحاكم لرؤية المواطن داخل المملكة للاستثمار والادخار، وعليه وفق تلك المتطلبات سوف نُغطي أسعار الذهب داخل السعودية مع التحديثات بشكل فوري وفق بيانات الأسواق .

وسوف يشمل تقرير الأسعار الخاصة بالمعدن النفيس داخل السعودية، أسعار جميع الأعيرة الذهب ومنها عيار 24 الأكثر تفضيل وانتشار وطلب داخل المملكة، مع أيضاً رصد لسعر الجنيه الذهب يومياً داخل السعودية .

وفيما يلي البيان المُفصل والكامل وفق أسعار أسواق الذهب الرسمية والتي تم إعلانها اليوم داخل المملكة العربية السعودية ليوم الخامس من مارس 2019 .

العيار للجرام السعر اليوم عيار 24 155.26 ريال سعودي . عيار 22 142.32 ريال سعودي . عيار 21 135.85 ريال سعودي . عيار 18 116.45 ريال سعودي عيار 14 90.57 ريال سعودي . أوقية الذهب 4,829 ريال سعودي . الجنيه الذهب 1,087 ريال سعودي .

وكانت تلك أحدث تقارير الأسعار الخاصة بالذهب اليوم داخل المملكة العربية السعودية، شامل الرصد على مدار الساعة لأحدث تغيرات الأسعار وطرحها لكم أن وجدت .