، "قمة سلامة المرضى" .. "الصحة العالمية" تثمّن دور المملكة في مجال الرعاية الصحية ،

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أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غيبرييسوس؛ عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على الدور الريادي الذي تقوم به للعناية بالرعاية الصحية.
وقدم "غيبرييسوس"؛ شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ على استضافة المملكة القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في أثناء انعقاد أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى التي اختتمت أمس الأول في جدة، وأُقيمت تحت عنوان "دعم سلامة المرضى في الدول المتوسطة والأقل نمواً".
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية "إن المملكة العربية السعودية قامت بأعمال عظيمة وتطوير كبير بهدف الاهتمام بسلامة المرضى، ومن ذلك إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى، إضافة إلى تبني المملكة برنامج منظمة الصحة العالمية لإدراج برنامج سلامة المرضى في التعليم، إلى جانب تدريب عملاء الصحة، وإدراج سلامة الأدوية ومبادرة المستشفيات لسلامة المرضى.
وأضاف غيبرييسوس؛ أنه في شهر مايو المقبل ستناقش دول المنظمة فكرة اختيار يوم السابع عشر من سبتمبر يوماً عالمياً لسلامة المرضى، في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية في سويسرا، لافتاً إلى أن نحو 2.6 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً بسبب الممارسة غير الصحية، وأكثر هذه الحالات كان من الممكن تفاديها.
"قمة سلامة المرضى" .. "الصحة العالمية" تثمّن دور المملكة في مجال الرعاية الصحيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-05
أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غيبرييسوس؛ عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على الدور الريادي الذي تقوم به للعناية بالرعاية الصحية.
وقدم "غيبرييسوس"؛ شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ على استضافة المملكة القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في أثناء انعقاد أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى التي اختتمت أمس الأول في جدة، وأُقيمت تحت عنوان "دعم سلامة المرضى في الدول المتوسطة والأقل نمواً".
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية "إن المملكة العربية السعودية قامت بأعمال عظيمة وتطوير كبير بهدف الاهتمام بسلامة المرضى، ومن ذلك إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى، إضافة إلى تبني المملكة برنامج منظمة الصحة العالمية لإدراج برنامج سلامة المرضى في التعليم، إلى جانب تدريب عملاء الصحة، وإدراج سلامة الأدوية ومبادرة المستشفيات لسلامة المرضى.
وأضاف غيبرييسوس؛ أنه في شهر مايو المقبل ستناقش دول المنظمة فكرة اختيار يوم السابع عشر من سبتمبر يوماً عالمياً لسلامة المرضى، في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية في سويسرا، لافتاً إلى أن نحو 2.6 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً بسبب الممارسة غير الصحية، وأكثر هذه الحالات كان من الممكن تفاديها.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
11:39 AM
"غيبرييسوس": 2.6 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً بسبب ممارسات يمكن تفاديها
أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غيبرييسوس؛ عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على الدور الريادي الذي تقوم به للعناية بالرعاية الصحية.
وقدم "غيبرييسوس"؛ شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ على استضافة المملكة القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في أثناء انعقاد أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى التي اختتمت أمس الأول في جدة، وأُقيمت تحت عنوان "دعم سلامة المرضى في الدول المتوسطة والأقل نمواً".
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية "إن المملكة العربية السعودية قامت بأعمال عظيمة وتطوير كبير بهدف الاهتمام بسلامة المرضى، ومن ذلك إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى، إضافة إلى تبني المملكة برنامج منظمة الصحة العالمية لإدراج برنامج سلامة المرضى في التعليم، إلى جانب تدريب عملاء الصحة، وإدراج سلامة الأدوية ومبادرة المستشفيات لسلامة المرضى.
وأضاف غيبرييسوس؛ أنه في شهر مايو المقبل ستناقش دول المنظمة فكرة اختيار يوم السابع عشر من سبتمبر يوماً عالمياً لسلامة المرضى، في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية في سويسرا، لافتاً إلى أن نحو 2.6 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً بسبب الممارسة غير الصحية، وأكثر هذه الحالات كان من الممكن تفاديها.
، "قمة سلامة المرضى" .. "الصحة العالمية" تثمّن دور المملكة في مجال الرعاية الصحية ،
المصدر : الخليج 365
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