- 1/2
- 2/2
أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود؛ عبر حسابه بموقع "تويتر"، تغيير موعد إعلان رؤية واستراتيجية وزارة الثقافة إلى 27 من 10 مارس.
وقال: "أتطلع إلى مشاركتكم رؤية وتوجهات #وزارة_الثقافة في الـ٢٧ من مارس، بعد تغيير الموعد السابق لأسباب فنية".
"بدر بن عبدالله" مغيرًا موعد إعلان استراتيجية "الثقافة": الأسباب فنيةعبدالعزيز الريثي الخليج 365 2019-03-05
أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود؛ عبر حسابه بموقع "تويتر"، تغيير موعد إعلان رؤية واستراتيجية وزارة الثقافة إلى 27 من 10 مارس.
وقال: "أتطلع إلى مشاركتكم رؤية وتوجهات #وزارة_الثقافة في الـ٢٧ من مارس، بعد تغيير الموعد السابق لأسباب فنية".
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
11:34 AM
أكد تطلعه للمشاركات في رؤية وتوجهات الوزارة في الـ27 من مارس
أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود؛ عبر حسابه بموقع "تويتر"، تغيير موعد إعلان رؤية واستراتيجية وزارة الثقافة إلى 27 من 10 مارس.
وقال: "أتطلع إلى مشاركتكم رؤية وتوجهات #وزارة_الثقافة في الـ٢٧ من مارس، بعد تغيير الموعد السابق لأسباب فنية".
، "بدر بن عبدالله" مغيرًا موعد إعلان استراتيجية "الثقافة": الأسباب فنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "بدر بن عبدالله" مغيرًا موعد إعلان استراتيجية "الثقافة": الأسباب فنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.