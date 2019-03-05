، "بدر بن عبدالله" مغيرًا موعد إعلان استراتيجية "الثقافة": الأسباب فنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد تطلعه للمشاركات في رؤية وتوجهات الوزارة في الـ27 من مارس

أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود؛ عبر حسابه بموقع "تويتر"، تغيير موعد إعلان رؤية واستراتيجية وزارة الثقافة إلى 27 من 10 مارس.

وقال: "أتطلع إلى مشاركتكم رؤية وتوجهات #وزارة_الثقافة في الـ٢٧ من مارس، بعد تغيير الموعد السابق لأسباب فنية".