، "الصحة الكويتية" مُشيدة بقمة سلامة المرضى: مميزة وهامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المظف": الأخطاء الطبية مشكلة عالمية لا تقتصر على دولة معينة

أشادت مدير إدارة الجودة والاعتماد في وزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المظف، بالتنظيم المميز للقمة الوزارية الرابعة لسلامة المرضى، مقدمة شكرها لوزارة الصحة في المملكة والمركز السعودي لسلامة المرضى على الجهود التي بذلاها في سبيل إنجاح القمة.

وقالت الدكتورة بثينة: إن القمة الوزارية الرابعة لسلامة المرضى التي استضافتها المملكة في مدينة جدة يوميْ الثاني والثالث من شهر مارس، كانت قمة مميزة؛ لما اشتملت عليه من الموضوعات والنقاشات الهامة جدًّا.

وأضافت: "لا شك أن البرنامج العلمي وورش العمل والموضوعات التي طُرحت في القمة على درجة عالية من الأهمية؛ حيث طرح وزراء الصحة في العديد من دول العالم محاور ونقاطًا فيما يخص سلامة المرضى، إضافة إلى مناقشة التوصيات وإعلان جدة.

وأشارت إلى أن الأخطاء الطبية هي مشكلة عالمية ولا تقتصر على دولة معينة؛ ولذلك فإن الاهتمام العالمي بهذه المشكلة سيضع حلولًا لهذه المشكلة من خلال التركيز على الأنظمة الصحية في جميع دول العالم، وليس على الأفراد؛ لأن معظم الأخطاء الطبية تحدث بسبب الأنظمة الصحية.