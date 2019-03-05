، في 4 مدن .. "السعودية للكهرباء" تدرّب طلاب المدارس على إخماد الحرائق ،

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نفّذت الشركة السعودية للكهرباء، بالتعاون مع وزارة التعليم، محاضرات وبرامج توعوية وفرضية إخماد حريق، في متوسطة حسان بن ثابت، ومتوسطة إبراهيم الثويني في حائل؛ لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب، من خلال تدريبهم على كيفية استخدام طفايات الحريق وأنواعها.
وتستمر المحاضرات والبرامج طوال هذا الأسبوع في (الرياض، حائل، بريدة، عنيزة)، بالتزامن مع فعالية اليوم العالمي للدفاع المدني.
وتولي "السعودية للكهرباء"، خدمة المجتمع اهتماماً بالغاً، حيث تعد تنمية المجتمع جزءاً لا يتجزّأ من برامجها وخططها، وتحرص على بناء علاقة متميزة مع المجتمع بشرائحه كافة، وأن تكون تلك العلاقة طويلة الأمد، وتوسع الشركة دائرة أنشطتها في مجال المسؤولية الاجتماعية سنوياً، لتشمل الجمعيات الخيرية وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الخاصة، وقطاع التعليم، وتولي مجال الأمن والسلامة اهتماماً كبيراً وتخصّص له برامج ومبادرات سنوية كبيرة وفاعلة في كافة مدن ومحافظات وقرى المملكة.
ولا تهدف الشركة من أيّ نشاط اجتماعي إلى تعزيز الأنشطة التشغيلية الجوهرية للشركة فحسب؛ بل تصمّم أي مبادرة للمجتمع بعيداً عن مسألة العائد المتوقع للشركة.
في 4 مدن .. "السعودية للكهرباء" تدرّب طلاب المدارس على إخماد الحرائقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-05
نفّذت الشركة السعودية للكهرباء، بالتعاون مع وزارة التعليم، محاضرات وبرامج توعوية وفرضية إخماد حريق، في متوسطة حسان بن ثابت، ومتوسطة إبراهيم الثويني في حائل؛ لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب، من خلال تدريبهم على كيفية استخدام طفايات الحريق وأنواعها.
وتستمر المحاضرات والبرامج طوال هذا الأسبوع في (الرياض، حائل، بريدة، عنيزة)، بالتزامن مع فعالية اليوم العالمي للدفاع المدني.
وتولي "السعودية للكهرباء"، خدمة المجتمع اهتماماً بالغاً، حيث تعد تنمية المجتمع جزءاً لا يتجزّأ من برامجها وخططها، وتحرص على بناء علاقة متميزة مع المجتمع بشرائحه كافة، وأن تكون تلك العلاقة طويلة الأمد، وتوسع الشركة دائرة أنشطتها في مجال المسؤولية الاجتماعية سنوياً، لتشمل الجمعيات الخيرية وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الخاصة، وقطاع التعليم، وتولي مجال الأمن والسلامة اهتماماً كبيراً وتخصّص له برامج ومبادرات سنوية كبيرة وفاعلة في كافة مدن ومحافظات وقرى المملكة.
ولا تهدف الشركة من أيّ نشاط اجتماعي إلى تعزيز الأنشطة التشغيلية الجوهرية للشركة فحسب؛ بل تصمّم أي مبادرة للمجتمع بعيداً عن مسألة العائد المتوقع للشركة.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
11:25 AM
عبر محاضرات وبرامج توعوية وفرضيات تزامناً مع اليوم العالمي للدفاع المدني
نفّذت الشركة السعودية للكهرباء، بالتعاون مع وزارة التعليم، محاضرات وبرامج توعوية وفرضية إخماد حريق، في متوسطة حسان بن ثابت، ومتوسطة إبراهيم الثويني في حائل؛ لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب، من خلال تدريبهم على كيفية استخدام طفايات الحريق وأنواعها.
وتستمر المحاضرات والبرامج طوال هذا الأسبوع في (الرياض، حائل، بريدة، عنيزة)، بالتزامن مع فعالية اليوم العالمي للدفاع المدني.
وتولي "السعودية للكهرباء"، خدمة المجتمع اهتماماً بالغاً، حيث تعد تنمية المجتمع جزءاً لا يتجزّأ من برامجها وخططها، وتحرص على بناء علاقة متميزة مع المجتمع بشرائحه كافة، وأن تكون تلك العلاقة طويلة الأمد، وتوسع الشركة دائرة أنشطتها في مجال المسؤولية الاجتماعية سنوياً، لتشمل الجمعيات الخيرية وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الخاصة، وقطاع التعليم، وتولي مجال الأمن والسلامة اهتماماً كبيراً وتخصّص له برامج ومبادرات سنوية كبيرة وفاعلة في كافة مدن ومحافظات وقرى المملكة.
ولا تهدف الشركة من أيّ نشاط اجتماعي إلى تعزيز الأنشطة التشغيلية الجوهرية للشركة فحسب؛ بل تصمّم أي مبادرة للمجتمع بعيداً عن مسألة العائد المتوقع للشركة.
، في 4 مدن .. "السعودية للكهرباء" تدرّب طلاب المدارس على إخماد الحرائق ،
المصدر : الخليج 365
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