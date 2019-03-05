، شاهد .. ثعبان يثير هلع طالبات جامعة طيبة بينبع والفِرق تقضي عليه ،

محمد بن مسعود - الدمام - المشرف على الفرع: نكثّف المكافحة حرصاً على سلامة بناتنا والمنسوبات

تداولت طالبات فرع جامعة طيبة بينبع صوراً ومقاطع فيديو يظهر فيها ثعبان داخل حرم شطر الطالبات؛ مسبباً فزعاً وذعراً لهن؛ وذلك بعد مشاهدته وهو في إحدى زوايا المبنى؛ الأمر الذي استدعى فرقة التشغيل والصيانة للقضاء عليه، وكان قد خرج من تحت أحد السواتر بالحرم الجامعي.

وأوضح المشرف على فرع الجامعة بينبع الدكتور زهير بن سليمان مالكي؛ أنه مساء أمس الإثنين وفي أثناء القيام بعملية المكافحة اليومية وُجد ثعبان خارج أحد المباني بالمجمع، وفوراً تمّ توجيه فرقة التشغيل والصيانة بالقضاء على هذا الثعبان أولاً ، وعمل التدابير اللازمة مباشرةً لمنع دخوله الحرم الجامعي وتكثيف عملية المكافحة حرصاً على سلامة بناتنا الطالبات و منسوبات فرع الجامعة بينبع كافة.

وبيّن "مالكي"، أنه يومياً وخاصة الفترة المسائية وبعد التأكّد من خلو المجمع من المنسوبين والمنسوبات كافة يبدأ عمل برنامج يومي للرش بالمبيدات الحشرية لجميع مرافق المجمع الأكاديمي بشطر الطالبات، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.