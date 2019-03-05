، شاهد.. "أمن الطرق بشقراء" ينفّذ حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تخللها زيارة لمرضى المستشفى العام.. لتعزيز العلاقة مع مرتادي الطرق

نفّذت دوريات أمن الطرق بمحافظة شقراء بقيادة رئيس رقباء عادي السيحاني، حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"؛ لتعزيز العلاقة بين رجل الأمن ومرتادي الطرق.

وبدأ رجال دوريات أمن الطرق الحملة بمتابعة المركبات، وتكثيف نقاط التفتيش؛ لضمان سلامة السائقين وتقيّدهم بالسرعة النظامية، والتأكد من تواجد وسائل السلامة في سياراتهم، إضافة إلى خلوّ المركبات من الإضافات الحاجبة للرؤية، والتأكد من عدم ارتكاب مخالفات للأنظمة واللوائح، وكذا المطالبة بالقيادة النظامية الآمنة؛ حفاظًا على سلامة الجميع، كما قامت الدوريات بتقديم النصائح للسائقين لقيادة آمنة لسلامتهم وسلامة مرتادي الطريق.

وخلال الحملة قام فريق من أمن الطرق بشقراء بزيارة المنومين في مستشفى شقراء العام، يتقدمهم رئيس رقباء عادي السيحاني، وقدم الفريق الورود للمرضى بهدف تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات، وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.