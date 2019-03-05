- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نفّذت دوريات أمن الطرق بمحافظة شقراء بقيادة رئيس رقباء عادي السيحاني، حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"؛ لتعزيز العلاقة بين رجل الأمن ومرتادي الطرق.
وبدأ رجال دوريات أمن الطرق الحملة بمتابعة المركبات، وتكثيف نقاط التفتيش؛ لضمان سلامة السائقين وتقيّدهم بالسرعة النظامية، والتأكد من تواجد وسائل السلامة في سياراتهم، إضافة إلى خلوّ المركبات من الإضافات الحاجبة للرؤية، والتأكد من عدم ارتكاب مخالفات للأنظمة واللوائح، وكذا المطالبة بالقيادة النظامية الآمنة؛ حفاظًا على سلامة الجميع، كما قامت الدوريات بتقديم النصائح للسائقين لقيادة آمنة لسلامتهم وسلامة مرتادي الطريق.
وخلال الحملة قام فريق من أمن الطرق بشقراء بزيارة المنومين في مستشفى شقراء العام، يتقدمهم رئيس رقباء عادي السيحاني، وقدم الفريق الورود للمرضى بهدف تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات، وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.
شاهد.. "أمن الطرق بشقراء" ينفّذ حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"فلاح الجوفان الخليج 365 2019-03-05
نفّذت دوريات أمن الطرق بمحافظة شقراء بقيادة رئيس رقباء عادي السيحاني، حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"؛ لتعزيز العلاقة بين رجل الأمن ومرتادي الطرق.
وبدأ رجال دوريات أمن الطرق الحملة بمتابعة المركبات، وتكثيف نقاط التفتيش؛ لضمان سلامة السائقين وتقيّدهم بالسرعة النظامية، والتأكد من تواجد وسائل السلامة في سياراتهم، إضافة إلى خلوّ المركبات من الإضافات الحاجبة للرؤية، والتأكد من عدم ارتكاب مخالفات للأنظمة واللوائح، وكذا المطالبة بالقيادة النظامية الآمنة؛ حفاظًا على سلامة الجميع، كما قامت الدوريات بتقديم النصائح للسائقين لقيادة آمنة لسلامتهم وسلامة مرتادي الطريق.
وخلال الحملة قام فريق من أمن الطرق بشقراء بزيارة المنومين في مستشفى شقراء العام، يتقدمهم رئيس رقباء عادي السيحاني، وقدم الفريق الورود للمرضى بهدف تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات، وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
10:35 AM
تخللها زيارة لمرضى المستشفى العام.. لتعزيز العلاقة مع مرتادي الطرق
نفّذت دوريات أمن الطرق بمحافظة شقراء بقيادة رئيس رقباء عادي السيحاني، حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا"؛ لتعزيز العلاقة بين رجل الأمن ومرتادي الطرق.
وبدأ رجال دوريات أمن الطرق الحملة بمتابعة المركبات، وتكثيف نقاط التفتيش؛ لضمان سلامة السائقين وتقيّدهم بالسرعة النظامية، والتأكد من تواجد وسائل السلامة في سياراتهم، إضافة إلى خلوّ المركبات من الإضافات الحاجبة للرؤية، والتأكد من عدم ارتكاب مخالفات للأنظمة واللوائح، وكذا المطالبة بالقيادة النظامية الآمنة؛ حفاظًا على سلامة الجميع، كما قامت الدوريات بتقديم النصائح للسائقين لقيادة آمنة لسلامتهم وسلامة مرتادي الطريق.
وخلال الحملة قام فريق من أمن الطرق بشقراء بزيارة المنومين في مستشفى شقراء العام، يتقدمهم رئيس رقباء عادي السيحاني، وقدم الفريق الورود للمرضى بهدف تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات، وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية.
، شاهد.. "أمن الطرق بشقراء" ينفّذ حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "أمن الطرق بشقراء" ينفّذ حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.