تعيين “أضواء العريفي” في منصب جديد في “هيئة الرياضة” .. وهذه نبذة مختصرة...

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة ، أمس الإثنين ، قراراً بتكليف أضواء العريفي بأعمال مدير عام إدارة الاستثمار في الهيئة العامة للرياضة اعتباراً من تاريخه. وتعد العريفي الحاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أول سعودية تحصل على عضوية اتحاد القدم السعودي، وهي عضو في لجنة المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى أنها عضو في الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

تأسيس نادي اليمامة النسائي

كما تملك خبرة واسعة في الرياضة المجتمعية في المملكة العربية السعودية، وهي مديرة سابقة لصندوق الأسهم في السعودي الفرنسي كابيتال. العريفي بدأت مشوارها مع الرياضة حين أسست نادي اليمامة النسائي، والذي يعد أول نادٍ سعودي نسائي، لتقوم بعدها بالانتقال إلى تحقيق حلمها الثاني، وهو تأسيس أول فريق كرة قدم نسائي في الرياض، أطلقت عليه اسم فريق اليمامة.