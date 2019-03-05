مصادر تكشف عن توجيهات عليا جديدة بشأن منح الأراضي الزراعية

كشفت مصادر، عن صدور توجيهات عليا بإيقاف منح الأراضي الزراعية؛ لمن صدرت لهم قرارات منح أراض ولم يمكنوا من استثمارها لوجود إشكاليات أو معارضات عليها.

وقالت المصادر -بحسب “عكاظ”-: إن “التوجيهات اشتملت على استبدال منح مالية مقدارها 50 ألف ريال للقرارات الفردية، 100 ألف ريال للمشاريع الزراعية بمنح الأراضي الزراعية لمن سبق أن صدرت لهم قرارات تخصيص”.

وأضافت: جاءت التوجيهات؛ بناءً على مطالبات عدد من الأشخاص تعويضهم بمواقع أخرى عن أراض زراعية وزعت عليهم بموجب نظام توزيع الأراضي البور ولم يتمكنوا من استثمارها بسبب وجود معارضات أو إشكاليات.

وقدرت بعض الجهات نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في المملكة مقارنة بالمساحة الإجمالية بنحو 1.7%، بينما لم يستخدم منها إلا 0.6%.

وكانت وزارة الزراعة، أكدت قبل سنوات عدة حول إيجابية قرار وقف منح الأراضي الزراعية، أن عدد الأراضي الزراعية الممنوحة تصل إلى 3 ملايين هكتار والمزروع منها لا يتجاوز مليون هكتار.