تعرف على أعداد المبتعثين في الخارج.. وما الدول التي يقصدونها؟

ذكرت وكالة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث، أن أعداد المبتعثين في الخارج، بلغ 93 ألف مبتعث، بلغ عدد الذكور منهم 61.1 ألف بنسبة 66%، فيما بلغ عدد الإناث 31.8 ألف بنسبة 34%.

وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن أعداد المبتعثين توزعت بين 52 ألف طالب مبتعث، و18.6 ألف موظف مبتعث، و13 ألف دارس على حسابه الخاص، و9.3 ألف مرافق.

وبينت أن نسبة الطلاب الدارسين حسب كل اختصاص جاءت على الشكل التالي: 21% يدرسون الأعمال التجارية والإدارة، و20% الهندسة والصناعات الهندسية، و20% الطب والخدمات الطبية، و13% مجالات أخرى، و12% الدراسات الإنسانية، و7% المعلوماتية، و7% علوم الحياة، حيث شملت الدراسات، البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، واللغات، والدبلوم، والزمالة، والتدريب، والتعليم الخاص، والتخصصات الدقيقة، والتجسير.

وأوضحت أن أكثر الدول قصدها المبتعثون، هي أمريكا بـ51 ألف مبتعث، تلتها بريطانيا بـ 14.6 ألف، ثم أستراليا بـ 6.7 ألف، ثم جاءت دول ألمانيا، وإيرلندا، وفرنسا، وهولندا، والصين، والنمسا، واليابان ودول أخرى، حيث بلغ عدد المبتعثين فيها نحو 20.6 ألف مبتعث.