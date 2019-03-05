كشفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الثلاثاء، عن أن شركة لوكهيد مارتن، ستحصل على دفعة أولى من مقابل منظومة الدفاع الصاروخي “ثاد” في السعودية بقيمة 15 مليار دولار، في إطار حزمة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، قالت إدارة ترامب إنها تفاوضت مع المملكة عليها في 2017.
وقال البنتاجون إنه منح 946 مليون دولار دفعة أولى لـ”لوكهيد مارتن”، ضمن خطابات العرض والقبول التي وقعتها الشركة مع مسئولين سعوديين، نوفمبر الماضي، والتي أضفت الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد، إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.
وفي إطار نطاق العمل الذي حدده البنتاجون، سيتم تحديث الأنظمة المتقادمة الحالية؛ لتحضير البنية التحتية للدفاع الصاروخي السعودي من أجل منظومة ثاد الدفاعية الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون يعلن تلقي شركة لوكهيد مارتن قيمة الدفعة الأولى لمنظومة صواريخ ثاد الدفاعية للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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