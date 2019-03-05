كشف الخبير المناخي عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني، عن موعد “موسم المراويح”، والمعروف عند أهل الشرقية والخليج بسبق السرايات. وقال “الجهني” على حسابه في موقع “تويتر”: “أيام معدودة تفصلنا عن فترة (المراويح) السريات”، وأرفق فيديو بتغريدته يظهر الأمطار في هذه الفترة؛ والتي تبدو شديدة أثناء هطولها من السماء.
ملامح موسم المراويح
وبحسب خبراء الأرصاد؛ فإن هذه الفترة تتسم بتخلخلات جوية نتيجة الموسم الانتقالي، ويتولد عن السرايات رياح عاصفة ناقلة للغبار والأتربة والمواد العالقة في الجو وهي رياح ماكرة لا تستقر على جهة معينة. وتشتد وطأة هذه الرياح إذا صاحبها نزول (برد)، ويحدث ما هو أخطر من الأمطار أثناء البرق وتفريغ الشحنات الكهربائية؛ مما له آثار جسيمة على الحرث والنسل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: رياحها عاصفة وأمطار قوية.. “الجهني” يكشف عن موعد “موسم المراويح و... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.