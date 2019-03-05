لوكهيد مارتن تتلقى أولى دفعات منظومة «ثاد» الدفاعية للسعودية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حصول شركة لوكهيد مارتن على دفعة أولى من قيمة منظومة دفاع صاروخي في المملكة العربية السعودية بقيمة 15 مليار دولار، في إطار حزمة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار تفاوضت إدارة الرئيس ترامب مع المملكة عليها في 2017.

ومنح البنتاجون 946 مليون دولار دفعة أولى للوكهيد مارتن، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي نوفمبر الماضي، وقع مسؤولون سعوديون وأمريكيون خطابات العرض والقبول فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.

وفي إطار نطاق العمل الذي حدده البنتاجون، سيتم تحديث الأنظمة المتقادمة الحالية لتحضير البنية التحتية للدفاع الصاروخي السعودي من أجل منظومة «ثاد» الدفاعية الجديدة.

وسعت إدارة ترامب وشركات صناعة السلاح الأمريكية، في الخريف الماضي، لإنقاذ الاتفاقات الفعلية القليلة ضمن حزمة صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرًا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن- إبّان قمة الرياض- عن صفقة أسلحة مع السعودية، تشمل معدات دفاعية وخدمات صيانة، وتهدف للتصدي لتهديدات إيران ودعم جهود المملكة في مكافحة الإرهاب.

