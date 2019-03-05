مصادر تكشف لـ «عاجل» تفاصيل انتحار سجين سعودي بجازان

عُثر على جثته بإحدى دورات المياه..
كشفت مصادر لـ «عاجل» أن سجينًا سعوديًا أنهى حياته خنقًا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، الأحد، داخل إحدى دورات المياه بسجن جازان في ظروف غامضة.
وأضافت المصادر أن فرقا أمنية مختصة باشرت الحادث، واتخذت كل الإجراءات اللازمة؛ حيث تم فحص جثمان السجين قبل إيداعه ثلاجة الموتى بالمستشفى تمهيدًا لعرضه على الطبيب الشرعي من أجل معرفة أسباب الوفاة مرجحة إقدامه على الانتحار، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الدوافع والملابسات ومعرفة تفاصيل أوسع عن حيثيات الحادث.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المواطن المنتحر في الثلاثينيات من عمره، وقد أدخل السجن متهمًا في قضية مخدرات.
«عاجل» تتابع تفاصيل الواقعة وستوافيكم بتفاصيل أكبر لاحقًا.
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