يهدف لمعالجة الفاقد التعليمي
وجَّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بضرورة زيادة معدل القراءة والكتابة للطلاب والطالبات؛ وذلك لمعالجة الفاقد التعليمي الذي أظهرته نتائج اختبارات TIMSS.
وقالت مصادر بالتعليم، في تصريحات لـ«عاجل»: «إن الوزير شدد لكافة مديري التعليم على أن يؤكدوا لجميع المعلمين والمعلمات في جميع المواد دون استثناء، وجوب تخصيص خمس إلى عشر دقائق في نهاية كل حصة لتدريب الطلاب والطالبات على مهارتي القراءة والكتابة، وتصويب الأخطاء، وتقديم تغذية راجعة لهم.
وأضافت المصادر أن وزير التعليم أكد متابعة كل ما من شأنه رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، والمنافسة داخليًّا وخارجيًّا في الاختبارات الوطنية: TIMSS – PIRLS - PISA في جميع المدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: وزير التعليم يُلزم المدارس بـ 5 دقائق لرفع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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