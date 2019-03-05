

بيروت 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على التحضيرات الجارية لأول جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب اللبناني يوم غدٍ، بعد منحه الثقة لحكومة البلاد، للبتّ في بنود تتعلق بملفات أمنية واقتصادية ومالية ملحّة.

وتطرّقت صحف الثلاثاء، إلى اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، الذي عقد في تونس أمس، لمناقشة تفعيل الاتفاقات الأمنية والقضائية.

وأشارت إلى مواصلة قوات نظام الأسد خرقها للهدنة التركية الروسية، عبر قصف صاروخي مكثف وعنيف، استهدف مناطق مختلفة بريف حماة الشمالي، وتأكيد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولفتت الانتباه إلى تأكيد الرئيس العراقي برهم صالح، أن موقفه من الوجود الأمريكي على أراضي العراق، مرهون بموقف حكومة البلاد.

كما تناقلت صحف لبنان، إعلان الاتحاد الأوروبي، عن توسيع قائمة عقوباته ضد سوريا، بضم 7 وزراء من حكومة نظام الأسد.

// انتهى //

10:54ت م

0041





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.