سياسي / القوات الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة بيت لحم



بيت لحم 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظة بيت لحم من بينهم فتى.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد اسعد الصيفي، وعدي مصطفى أبو نصار، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، والفتى رائد حسن موسى من بلدة الخضر جنوبًا، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي نفس السياق، سلمت قوات الاحتلال محمد جمعة الشاعر، وأحمد محمود أبو مفرح، بلاغين لمراجعة مراكزها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوب بلدة تقوع، جنوب شرق محافظة بيت لحم.

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10:52ت م

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