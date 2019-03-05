السعودية اليوم / محافظ وادي الدواسر يدشن حملة " أمنكم وسلامتكم هدفنا "



ادي الدواسر 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

شن محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك أمس، الحملة التوعوية للقوات الخاصة لأمن الطرق التي تُقام تحت شعار " أمنكم وسلامتكم هدفنا "، بحضور قائد أمن طريق وادي الدواسر العقيد محمد بن عبيد آل مدباج، حيث انطلقت الحملة التوعوية من مقر المحافظة، والتي شارك من خلالها المحافظ بتوزيع المطويات والمنشورات التثقيفية على سالكي الطريق من مواطنين أو مقيمين والعابرين للمناطق الجنوبية، كما قام عددٍ من الأفراد بزيارة المرضى المنومين بمستشفى القوات المسلحة بالمحافظة وتقديم الهدايا لهم.

وأفاد قائد أمن طريق وادي الدواسر العقيد محمد بن عبيد آل مدباج، أن الحملة تهدف الى توعية كافة شرائح المجتمع بكافة أعمارهم من أخطار الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية لدى الشباب للحد من التهور والسرعة واستخدام الجوال أثناء القيادة، وكذلك لكبار السن الذين يعانون من أمراض كالسكري والضغط بعدم القيادة أثناء حالات اشتداد المرض.

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10:52ت م

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