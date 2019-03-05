

صبيا 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صبيا غداً ، محاضرة في تفسير قوله تعالى " فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ " يلقيها فضيلة الشيخ محمد شامي شيبه ، عقب صلاة المغرب بجامع الراجحي صبيا .

وتأتي هذه المحاضرة ضمن المناشط والمحاضرات الدعوية التي ينظمها المكتب لهذا العام .

// انتهى //

10:17ت م

0035





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محاضرة دينية بتعاوني صبيا غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.