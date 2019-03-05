السعودية اليوم / محافظة الطوال تطلق فعالياتها للاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني



الطوال 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

انطلقت فعاليات العالمي للدفاع المدني بمحافظة الطوال تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" ، بحضور المحافظ رزاح بن حبيش الدوسري.

وأثنى المحافظ على الدور الكبير لرجال الدفاع المدني في المجتمع وما يقع على عاتقهم من مهام، منوهاً في هذا الصدد بأهمية رفع ثقافة المجتمع من خلال نشر مفاهيم السلامة العامة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة .

وفي السياق ذاته، افتتح رئيس مركز الموسم التابع لمحافظة الطوال الدكتور خفير بن زارع العمري، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمركز، وتحدث عن ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية في الاحتفاء بهذه المناسبة والمساهمة لإظهار رسالة المديرية العامة للدفاع المدني لجميع شرائح المجتمع التي جاءت هذا العام لتهتم بشريحة غالية على قلوبنا .

كما شرعت إدارة الدفاع المدني بالطوال، في تنظيم الأجنجة بعدد من مدارس المحافظة وتوزيع الكتيبات والمطويات للتوعية بأنظمة الأمن والسلامة ووسائل الإطفاء، ضمن فعالياتها للاحتفاء بهذه المناسبة على مدى أربعة أيام قادمة. // انتهى //

10:17ت م

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