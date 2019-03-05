سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم، بأعمال الدورة الـ 151 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الصومال، تمهيدًا لانعقاد الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب غدًا.

وسلّطت الضوء على اجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، اليوم بالقاهرة، لبحث مستجدات الشأن الليبي.

ولفتت صحف الثلاثاء الانتباه، إلى دعوة الاتحاد البرلماني العربي في مؤتمره الـ 29، برئاسة الدكتور علي عبدالعال في العاصمة الأردنية عمًان، إلى حشد التأييد الدولي لدعم القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم الرد على تنفيذ عملية دهس في الضفة الغربية المحتلة.

وواكبت الصحف القمة الثلاثية التي عُقدت أمس، في جوبا عاصمة جنوب السودان، بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وكل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسير تنفيذ اتفاق السلام الذي جرى توقيعه بإثيوبيا بين الحكومة وفصائل المعارضة.

وتابعت مباحثات قائدي الجيشين الأمريكي والروسي في فيينا، لبحث الوضع في سوريا، بعدما قررت الولايات المتحدة إبقاء قوة صغيرة لحماية حلفائها الأكراد.

كما عرجت على إعلان باكستان أمس، استئناف الرحلات في مزيد من المطارات لكنها أرجأت حتى اليوم، إعادة فتح المجال الجوي بالكامل، بعد تراجع حالة التوتر مع الهند.

دوليًا.. نقلت صحف باكستان، قول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة تختلق أعذارًا مفتعلة للتدخل في فنزويلا.

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