سياسي / مسؤول أميركي يبدأ زيارة إلى لبنان



بيروت 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 5 مارس 2019م واس

بدأ نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ، ديفيد ساترفيلد، اليوم زيارة قصيرة إلى لبنان.

ويجري المسؤول الأميركي خلال هذه الزيارة مباحثات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، تتركز على مستجدات الأوضاع الجارية في لبنان والمنطقة، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين لبنان وبلاده في شتى المجالات.

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10:06ت م

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