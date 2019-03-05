شكرا لقرائتكم خبر عن "المراقبة الصحية" تقدم خدماتهما لـ1857 مسافراً بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت صحة الشرقية أن إدارة المنافذ التابعة لها أخضعت خلال العام الماضي, أكثر من 5039 قطعة بحرية دولية قادمة للمملكة و5211 قطعة بحرية مغادرة للتفتيش عبر مراكز المراقبة الصحية في المنافذ البحرية الموزعة على ساحل الخليج العربي ، فيما باشرت 1489 حالة مرضية طارئة في مطار الملك فهد الدولي، و368 حالة مرضية طارئة في منفذ جسر الملك فهد خلال نفس الفترة.

وأفادت أنها أصدرت خلال العام الماضي 14 شهادة إصحاح للسفن ( تمديد) ونفذت 48 جولة ميدانية لمراقبة الإصحاح في منطقة الميناء فيما أحالت 149 بحاراً إلى مستشفيات المنطقة وذلك ضمن مهام مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ البحرية التي تشرف عليها صحة الشرقية ، حيث تعمل مراكز المراقبة الصحية على مدار الساعة في مختلف المنافذ وذلك في مجال التصدي المبكر للأخطار الصحية ومواجهتها في المنافذ الحدودية.

وبينت أن مركز المراقبة الصحية التابع لصحة الشرقية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام باشر خلال عام 2018م, أكثر من 1489 حالة ميدانية طارئة، إضافة إلى 3188 مراجعا لعيادات المركز ، في حين أن إجمالي الحالات التي قدمت لها الخدمات الطبية تجاوزت 4976 مستفيداً, فيما تم تقديم التطعيمات لأكثر من 1709 مسافرين , مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تمت إحالتها من مركز المراقبة الصحية بالمطار بلغت 299 من بينها 100 حالة مرضية تم تحويلها بواسطة سيارات إسعاف المركز إلى المستشفيات, حيث يعمل المركز وفق مسارين علاجي ووقائي ويقدم خدماته لمستخدمي المطار سواءً من المسافرين أو العاملين في المطار من مختلف الجهات , وذلك من خلال 18 طبيباً وفنياً يعملون على مدار الساعة لخدمة المستفيدين ومراقبة الطائرات القادمة من بلدان موبوءة والصعود لها للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتأكد من عمليات رش الطائرات حيث تم تفتيش 1961 طائرة والتأكد من التزام الطائرات بالإجراءات والشروط الصحية وفقاً للوائح الصحية الدولية .

وأشارت صحة الشرقية إلى أن إدارة المراقبة الصحية بجسر الملك فهد قد قدّم خدماته الاسعافية خلال عام 2018م لأكثر من 368 حالة مرضية في عيادات المركز، إضافة إلى تقديم العلاج الوقائي والتطعيمات لأكثر من 2781 مسافراً من بينهم حجاج ومعتمرين عبروا منفذ جسر الملك فهد، فيما تم القيام ب27 جولة ميدانية لمراقبة الإصحاح البيئي في المنفذ خلال العام الماضي.