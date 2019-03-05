شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين عيادة العيون بمستشفى القيصومة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت صحة حفر الباطن تشغيل عيادة العيون بمستشفى القيصومة العام بعد تجهيزها بأحدث المعدات الطبية، ودعمها بطبيب أخصائي لتقديم الخدمات العلاجية للمراجعين على الوجه الأكمل.

وأضافت الصحة: إنه تم أيضاً دعم المستشفى بعددٍ من الكوادر الطبية في عدد من التخصصات غير المتوفرة بالمستشفى لسد احتياج بعض الأقسام، سعياً لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في أماكن تواجدهم وتمكين أفراد المجتمع من تلقي الخدمات الصحية التي ترقى لتطلعاتهم وتشمل طبيبا عاما واستشاريين وأخصائيين في تخصصات الباطنية والأشعة والعيون.

وكانت صحة حفر الباطن قد دشنت مؤخراً ثلاثة مشاريع جديدة في مستشفى القيصومة بعد تجهيز عيادة مكافحة التدخين وقاعة التدريب المستمر وتدشين برنامج الطب المنزلي.