شاهد: أمن وسلامة تعليم الطائف تدرب 140 قائد ومنسق

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

في إطار تفعيل الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني وتزامنا مع اليوم العالمي للدفاع المدني نفذت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بحضور مدير إدارة الأمن والسلامة سلطان الطلحي ورشة عمل “صيانة تجهيزات السلامة والحراسات الأمنية” التي تأتي ضمن مبادرة وزارة التعليم في تحسين وسائل الأمن والسلامة في المباني المدرسية.



وبحسب التفاصيل فإن هذه الورشة ضمن مبادرة وزارة التعليم وتستهدف تحقيق أهداف المبادرة، التي تعد إحدى مبادرات التحول الوطني 2020م وتستهدف المبادرة ١٤٠ قائد وقائدة ومسؤول ومسؤولة أمن بالإضافةً إلى منسوبي ومنسوبات إدارة الأمن والسلامة المدرسية وتسعى إلى تمكينهم من الأدوات والإجراءات والقواعد اللازمة لضمان صحة وأمن وسلامة الطلبة.

ولأداء أدوارهم الوقائية والعلاجية بكفاءة وفاعلية، والعمل على توفير بيئة آمنة، تحول دون تعرض الأرواح للمخاطر، من خلال تنفيذ برامج تطويرية متنوعة في مجال السلامة المدرسية، تم بناؤها على أسس علمية سليمة، تجمع بين الجانبين العلمي والعملي من خلال تنفيذ الممارسات التطبيقية لمجالات السلامة في البيئة المدرسية.

وجاءت الورشة على فترتين حيث عُقدت الورشة الأولى بعنوان “مشروع تجهيز السلامة” قدمها المهندس منصور القثامي, وجاءت الورشة الثانية بعنوان “عمل الحراسات الأمنية” قدمها العقيد أحمد الشريف.

وثمن الطلحي جهود مدربي الورشة وتفاعل الحضور معها مقدما شكره لمنسوبي ومنسوبات إدارة الأمن والسلامة والكوادر الأمنية المدرسية بالميدان التعليمي بتعليم الطائف على جهودهم الحثيثة في هذا المجال .

حضر الورشة مساعدة مدير إدارة الامن والسلامة ومشرفي ومشرفات وإداريين وإداريات إدارة الأمن والسلامة المدرسية.