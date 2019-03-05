تعرف على السيرة الذاتية لـ"الشيخ الفيفي" الصادر أمر ملكي بتسميته في المحكمة العليا

فيما يلي السيرة الذاتية لصاحب الفضيلة الشيخ فرحان بن يحيى الفيفي، الذي صدر يوم أمس أمر ملكي بتسميته مع خمسة قضاة آخرين أعضاء في المحكمة العليا.
حيث تخرج فضيلة الشيخ فرحان بن يحيى الفيفي من الكلية الشرعية في أبها عام 1404هـ، ثم عين على وظيفة باحث قضايا في ديوان المظالم في العام نفسه، وابتعث للدراسة في برنامج دراسات الأنظمة بمعهد الإدارة العامة وحصل على شهادتها عام 1406هـ.
وعيّن على الكادر القضائي عام 1407هـ، وعمل عضوًا قضائيًا في عدة دوائر جزائية، ثم عيّن عضوًا في الدائرة التجارية التاسعة بديوان المظالم بجدة، عام 1408هـ ، وعيّن أثناء هذه المدة رئيسًا للدائرة التجارية الثالثة عشرة، ثم عيّن رئيسًا للدائرة التجارية الحادية عشرة، نقل بعدها للعمل بمحكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم بالرياض، وتم ترقيته قاضي استئناف من عام 1430هـ.
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وصدر تعيين الشيخ الفيفي بعدها عضوًا ثم رئيسًا لدائرة الاستئناف الثامنة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، ونُقل إلى محكمة الاستئناف الإدارية بجدة من عام 1432 هـ وشغل منصب رئيس الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة، وعند ضم القضاء التجاري لوزارة العدل عيّن رئيسًا للدائرة التجارية الثانية بمكة المكرمة، رقي بعدها إلى مرتبة رئيس محكمة استئناف من شهر شوال 1434هـ، وحصل على عددٍ من الدورات وشارك في مؤتمرات وندوات عمل في داخل المملكة وخارجها، كما أسهم في التدريب لعدة دورات قضاء في ديوان المظالم ووزارة العدل.
يُشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- أصدر أمرًا ملكيًا بتسمية ستة من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: الشيخ سعيد بن بريك القرني، والشيخ محمد بن عبدالله الجارالله، والشيخ إبراهيم بن علي الضالع، والشيخ عبدالرحمن بن محمد الحسين، والشيخ فرحان بن يحيى الفيفي، والشيخ ناصر بن حمد الوهيبي.
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