فيديو.. حـادث غريب لسيارة تخرج من الطريق الدائري لداخل محطة على الطريق الفرعي بالرياض

دبي - بواسطة محمد فارس وثقت كاميرا مراقبة حَادث اصطدام سيارة بعد انحرافها عن الطريق الرئيسي للفرعي بأحد الطرق السريعة بالرياض.
وأظهر مقطع فيديو السيارة وقد انحرفت عن الطريق الرئيسي، وارتطمت بالرصيف متجاوزةً إلى الطريق الفرعي، حيث اصطدمت بسيارة أخرى كانت تتهيأ للدخول لمحطة وقود، لكنهما لم تقتحما مضخات الوقود أو تسببا أي خسائر بالمحطة.
ويبين المقطع أن الحادثة وقعت في 25 فبراير الماضي، كما يتضح أن قائدا المركبتين لم يصابا بأي أذى، حيث ترجلا من سيارتيهما بسلام عقب الحادثة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.