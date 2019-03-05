فيديو.. حـادث غريب لسيارة تخرج من الطريق الدائري لداخل محطة على الطريق الفرعي بالرياض

دبي - بواسطة محمد فارس وثقت كاميرا مراقبة حَادث اصطدام سيارة بعد انحرافها عن الطريق الرئيسي للفرعي بأحد الطرق السريعة بالرياض.

وأظهر مقطع فيديو السيارة وقد انحرفت عن الطريق الرئيسي، وارتطمت بالرصيف متجاوزةً إلى الطريق الفرعي، حيث اصطدمت بسيارة أخرى كانت تتهيأ للدخول لمحطة وقود، لكنهما لم تقتحما مضخات الوقود أو تسببا أي خسائر بالمحطة.

ويبين المقطع أن الحادثة وقعت في 25 فبراير الماضي، كما يتضح أن قائدا المركبتين لم يصابا بأي أذى، حيث ترجلا من سيارتيهما بسلام عقب الحادثة.

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