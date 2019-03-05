السعودية اليوم / جامعة نجران تنظم غداً ندوة عن "الوقاية من إدمان المخدرات"



نجران 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

تنظم وحدة الأنشطة الطلابية في كلية المجتمع بجامعة نجران، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، غداً، ندوة بعنوان "الوقاية من إدمان المخدرات" وذلك على مسرح الكلية.

وتهدف الندوة التي يقدمها كل من عميد كلية المجتمع الدكتور، عبد الرحمن بن محمد قرشي والنقيب، فيصل بن جابر العلياني من إدارة مكافحة المخدرات بنجران إلى التوعية من المخدرات، وتعريف أنواعها وتقسيماتها، وتأثيرات المخدرات على الدماغ، ومعنى وخصائص الإدمان، واستعراض أسباب وعلاج الإدمان والوقاية.

وتأتي الندوة في إطار الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات، وفي ضوء رسالة جامعة نجران وكلية المجتمع.

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09:31ت م

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