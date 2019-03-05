السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية غانا بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 05 مارس 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

09:19ت م

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الرياض 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 05 مارس 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:19ت م0017

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