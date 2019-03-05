السعودية اليوم / "شرح الأدب المفرد الإمام البخاري" درس بدعوي نجران غداً



نجران 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غدًا، درساً بعنوان "شرح الأدب المفرد الإمام البخاري"، يقدمه حسن عبدالله الجليل، وذلك بعد صلاة المغرب، بجامع الملك فهد بالشرفة.

ويأتي الدرس ضمن مناشط وبرامج المكتب المنبرية خلال العام الحالي.

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09:01ت م

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