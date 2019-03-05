السعودية اليوم / أكثر من 50 برنامجاً تدريبياً نفذتها صحة الحدود الشمالية



عرعر 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

بلغ عدد البرامج التدريبية التي نفذتها "صحة الحدود الشمالية" خلال النصف الأول من العام 1440 هـ، أكثر من 50 برنامجاً تدريبياً، تنوعت ما بين برامج فنية، شملت برامج للتعليم الطبي المستمر المعتمد من الهيئة

وبلغ عدد دورات (سبل إنقاذ الحياة CPR) 52 دورة تدريبية، بحضور أكثر من 500 متدرب ومتدربة، وعدد 42 دورة (الانعاش القلبي الأساسي BLS) بحضور 344 مستفيداً، فيما بلغ عدد دورات ( الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم ACLS )، 5 دورات بحضور 85 متدرب ومتدربة.

وبلغت دورات ( مهارات التواصل لأطباء الطوارئ EPCS ) 3 دورات بحضور 52 مستفيداً، وعدد دورتين ( إنعاش قلبي رئوي لحديثي الولادة NRP )، بحضور 33 متدرباً، جميعها تهدف إلى التطوير والارتقاء بالعاملين في المجال الصحي والوصول لأعلى مستويات الجودة في مجال التدريب.

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة ( مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

// انتهى //

08:53ت م

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عرعر 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسبلغ عدد البرامج التدريبية التي نفذتها "صحة الحدود الشمالية" خلال النصف الأول من العام 1440 هـ، أكثر من 50 برنامجاً تدريبياً، تنوعت ما بين برامج فنية، شملت برامج للتعليم الطبي المستمر المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبرامج إدارية، تهدف إلى تطوير العاملين بالمجال الصحي، فيما بلغ عدد المتدربين أكثر من 2500 متدرب ومتدربة.وبلغ عدد دورات (سبل إنقاذ الحياة CPR) 52 دورة تدريبية، بحضور أكثر من 500 متدرب ومتدربة، وعدد 42 دورة (الانعاش القلبي الأساسي BLS) بحضور 344 مستفيداً، فيما بلغ عدد دورات ( الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم ACLS )، 5 دورات بحضور 85 متدرب ومتدربة.وبلغت دورات ( مهارات التواصل لأطباء الطوارئ EPCS ) 3 دورات بحضور 52 مستفيداً، وعدد دورتين ( إنعاش قلبي رئوي لحديثي الولادة NRP )، بحضور 33 متدرباً، جميعها تهدف إلى التطوير والارتقاء بالعاملين في المجال الصحي والوصول لأعلى مستويات الجودة في مجال التدريب.يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة ( مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.// انتهى //08:53ت م0011

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