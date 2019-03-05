السعودية اليوم / خبير أممي يحذر من خطر تلوث الهواء القاتل الذي يودي بحياة 7 ملايين شخص كل السعودية اليوم



الأمم المتحدة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

حذر خبير حقوق الإنسان والبيئة في الأمم المتحدة، ديفيد بويد، من تعرض 90% من سكان العالم لخطر التلوث الجوي، مبينًا أن تلوث الهواء، يتسبب في الوفاة المبكرة لسبعة ملايين شخص كل عام، من مختلف الأعمار.

ويتزامن تحذير الخبير الدولي مع إصدار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تقريره السنوي لعام 2018، الذي يسلط الضوء على عمل الوكالة في القضايا المتعلقة بمكافحة تلوث الجو والبحر لمساعدة الدول على تحقيق أهدافها في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

بدورها، أعربت المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للبيئة بالنيابة، جويس موسويا، عن شعورها بالأمل إزاء تزايد وتيرة العمل والالتزام العالمي بأساليب جديدة لممارسة الأعمال التجارية التي تعالج التحديات البيئية التي تواجه العالم، لا سيما في ظل تنامي هذه التحديات، مشددة على التزام الدول قانونيًا بضمان بيئة صحية سليمة.

وأوضحت موسويا، أن دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إبراز أفضل الممارسات والدعوة إلى العمل والجمع بين الحكومات والمجتمع المدني والشركات التجارية، أثبت مرة أخرى أهميتها في

هذا الشأن.

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