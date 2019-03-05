وظائف الكويت| وظائف خاليه بالكويت جميع التخصصات|تابع الوظائف بالكويت 2019

حرصاً من موقع”عرب نيوز” على تقديم الخدمات لقرائه، فأنه اليوم يقدم خدمة جديدة ومميز، وهي خدمة”الوظائف”، سوف نقوم يومياً بإخباركم بجميع الوظائف في شاتي البلاد، وسوف نقوم بتوفير كل المعلومات اللازمة و التفاصيل الهامة لكل وظيفة، ليسهل عليكم التقديم بها، تابع المقالة و ضعها بالمفضلة، ليصلك كل ماهو جديد.

و اللآن سوف نقوم بإطلاعكم على الوظائف المتاحة بالكويت، يوجد في الكويت وظائف شاغرة عديدة، وكثيراً من الشباب يبحثون عن وظائف كل يوم وفي كل مكان، والآن تابعونا من خلال الفقرات الآتية.

*مطلوب محاضر من داخل مصر ذو خبرة لا تقل عن 15 سنة في المجال التدريبي وإدارة العلاقات العامة متخصص لتقديم كورس عن برنامج, ادارة شبكات التواصل الاجتماعي وخطط العلاقات العامة للتواصل : [email protected] : أو واتس أب علي الرقم التالي : 00905464636631 .

* مطلوب موظفات مبيعات عبر الهاتف وموظفات خدمه عملاء لـ(مركز اتصال) : يجب أن تكون المتقدمة حاصله على درجة دبلوم أو البكالوريوس مع خبره بإستخدام الحاسب الآلي، وخبرة في المبيعات لا تقل عن 5 سنوات، ويجب أن تكون المرشحة ذات مظهر جيد ولبق. راتب + عمولة مبيعات ( يتجاوزالـ 650 دك ) ساعات العمل 8 ساعات أسبوع صباحي وأسبوع مسائي، حيث الفترة الصباحية من 8:30 صباحا حتى 4:30 مساءاً، و الفترة المسائية من 1:30 ظهراً حتى 9:30 مساءاً مقر العمل في منطقه شرق للاتصال # 66668998.

*مطلوب شاب مصري موظف استقبال لمصبغة كبرى بالجهراء شرط تحويل اقامة # 98898460.

*مطلوب رسّام يتقن رسم الزخارف والرسم العادي بالسرعة القصوى # 98766668.

*مطلوب موظفين وسائقين رخصه خاصه لشركه كبري ارسال واتس اب فقط علي # 97731425

*مطلوب موظف في منطقة شيوخ الري في سوق مروى المركزي على عمل في بسطه أشجار طبيعي واصطناعي ورجاء خاص جدا يكون لديه خبره جيده ولبق في تعامل مصري # 50666740.

*مطلوب من الجنسية الشامية فقط سوريا – الاردن – لبنان – فلسطين موظف مبيعات ذو خبرة عالية في المبيعات والتسويق وإلمام بالحسابات موجود في الكويت حاليا، ذو شخصيه قياديه للعمل بروح الفريق الواحد وتحمل ضغط العمل والتطوير المستمر . خبره عاليه باللغة الإنجليزية كتابه ومحادثه – والتواصل مع العملاء عن طريق الهاتف عالميا ومحليا – خبره عاليه بالبرامج الإدارية اللورد – اكسل – الخ العمر من 22 الى 35 من الجنسية السورية ويجب أن يرسل السيرة الذاتية على الإيميل مع آخر راتب مع توضيح الراتب المطلوب # [email protected] .

*مطلوب لمصنع ستانلس ستيل مختص بتصنيع المطابخ العادية و المركزية، ارفف، درابزين،مداخن، طاولات،تجهيزات مطاعم و سيارات مطاعم متنقله مندوبات تسويق ومسؤولين مبيعات مصممين ومطورين منتجات شرط الخبرة في المجال و توفر رخصة قياده براتب + عمولة إجادة العربية والانجليزية الرجاء إرسال السيرة الذاتية والتواصل عن طريق الواتس أب : 99766254 [xyz-ihs snippet=”Adsense-Native-Inarticle”] .

*مطلوب لمكتب محامي بدولة الكويت مستشار قانوني خبرة لا تقل عن عشر سنوات داخل دولة الكويت نصف دوام مسائي يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني # [email protected] .

مطلوب عدد 2 ممرضين متواجدين داخل الكويت لمركز رعاية طبية منزلي و التعيين فوري + إقامة قابلة للتحويل للتواصل واتس فقط # 96637836 .

*مطلوب مدرس ومربي من داخل الكويت لمتابعة وتعليم أبناء اسره كويتية محافظة الشروط : تخصص تربوي جميع المواد للمرحلة الابتدائية والمتوسطة , خبره في مناهج الكويت , ليسن قياده , تفرغ تام والإقامة مع الأسرة , إقامة قابلة للتحويل ماده 18 ،الراتب بعد المقابلة ،السكن والأكل مجاني , غير مدخن , علاوة سنويه × من يجد في نفسة القدرة ومطابق الشروط السابقه يتواصل على الواتس للجادين فقط # 55552779.

*مطلوب سواقين للعمل بشركه مطاعم كبري بالجهراء والتعين فورا الاتصال علي # 60799000 مطلوب سائق مع سيارة توصيل طلبات بأسواق القرين # 50745675 مطلوب موظف مبيعات لديه خبرة ثلاث سنوات على الأقل في هذا المجال يجد اللغتين العربية والإنجليزية دوام كامل من 10:00 صباحا حتى 10:00 مساءاً يرجي إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني # [email protected] .

*مطلوب عمال للعمل دوام مسائي للعمل بشركة خضروات وفواكه بالشويخ مقابل شبرة الخضروات والفواكه القديم بجانب مطعم الشمم مقابل معاش راتب 100 دينار في الشهر مواعيد الدوام من الساعة 8 مساءاً حتي الساعة 12.3 صباحاً علي من يرغب في زيادة الدخل والغربة في العمل الاتصال او إرسال رسالة علي رقم # 51437038 وتساب الرسائل والاتصال عادي أو وتساب لا يوجد موصلات لدينا .

*مطلوب مصمم موشن جرافيك محترف وعمل مونتاج الفيديوهات يتم ارسال السيرة الذاتية وبعض الأعمال على الإيميل التالي # [email protected] او ارسال السيرة الذاتية وبعض الأعمال بالواتس أب # 50507089 .

*مطلوب سائق سيكل للعمل 12 ساعه برواتب مجزيه لمزيد من الاستفسارات شرط وجود ليسن واتس ا فقط # 94026935 مطلوب مراقب لبدالة طلبات تكاسي / تكسي الوظيفة : مراقب طلبات التكسي شروطها ان يكون لديه خبر بنفس المجال، إجادة استخدام نظام الكمبيوتر البداله الذكية , نظام الدوام شفتات 24 ساعه 4- اجادة اللغة الانجليزية والعربية # 90006663 .

*مطلوب مدرسات انجليزي وفرنسي خبرة للعمل بالمنازل بالمناصفة الاتصال للسيدات فقط على # 99971163 من المنطقة العاشرة.

*مطلوب للاكاديمية الملكية البريطانية للتدريب الأهلي الوظائف التالية : مدرسين ومدرسات لغة انجليزية + مشرفين ومشرفات تعليمين + موظفين وموظفات حجز عبر الهاتف + افراد امن يوجد تحويل اقامة للتواصل فرع الشهداء # 55368006 فرع ابو فطيرة 67000647 .

*مطلوب موظفات كول سنتر لشركة كبري بالسالمية راتب ثابت 250 دينار بالإضافة إلي عمولات مجزية جدا للتواصل علي الواتس أب# 51351359 مطلوب مدرسات لتدريس عربي انجليزي لطلاب ابتدائي خبره بالتأسيس والمناهج الكويتية لا تقل عن سنتان ويشترط الخبرة راتب 200 لمعهد تعليمي الدوام من 3 الي 8 واتساب فقط منعا للإحراج 99324573 في حاله وجود سياره راتب 350 د.ك قابل للزيادة، التعيين فوري التدريس في المنازل لزبائن المعهد مع توفير سايق خاص لمن لا تمتلك سياره .

*مطلوب عد 2 سائقين توصيل طلبات لمطعم مأكولات كويتية علي دراية بجميع مناطق الكويت 55567172 .

*مطلوب للعمل بشركة مطاعم كويتية كبري مطلوب : -معلم عصائر ومشروبات -معلم خباز -معلم سلطة ومقبلات -مساعد شيف سخن المقابلة الساعة 5 مساءآ 69997623 .

*مطلوب علي وجه السرعه مدرسين تاسيس لمعهد تعليمي مواد انجليزي ورياضيات وعربي 50961408 .

*مطلوب سواقين للعمل شركه توصيل طلبات نص دوام فتره مسائيه بمعاش 70 دينار, معرفه مناطق الكويت الاتصال محادثه واتس اب فقط 66442955 .

*مطلوب حداد أبواب وشبابيك للتواصل وباقي التفاصيل من خلال واتس أب فقط علي الرقم 97654366 .

*مطلوب عدد 2 ميكانيكى + 3 مساعدين ميكانيكى للعمل لدي شركة تاجير سيارات كبرى, خبرة اكتر من 3 سنين هندى أو سورى الجنسية للتواصل 66075447 .

*مطلوب مستشار قانوني للعمل بمكتب محاماة خبرة لاتقل عن خمس سنوات للاستفسار 66674004 .

*مطلوب مدير مطعم خبرة في إدارة المطاعم اللبنانية والعربية -لدية دراية تامة بسوق الكويت وتشغيل المطاعم والحفلات والبوفيهات حسن المظهر يحمل كرت صحة وإقامة قابلة للتحويل 90916687 .

*مطلوب سائقين ديلفري بسيارة أو بدون سيارة دوام 12 ساعة راتب مغري يحدد بعد المقابلة مواعيد الاتصال والمقابلة من الساعة 10 صباحا الى 1 ظهرا ومن 4 مساء إلى 7 مساءاً ويرجي الالتزام بمواعيد الاتصال ، يجب الاتصال مباشرة 55556870 .

*مطلوب مندوب مبيعات للعمل بشركة تكييف وتهويه مركزيه يفضّل من لديه خبره بالمجال شرط وجود سياره راتب + عموله + بدلات يوجد تحويل اقامه بعد فترة الاختبار للتواصل 50589494 .

*مطلوب للعمل من داخل الكويت بشركة كبري سائقين (سياره أو سيكل )سواء بسيارته او بدون برجاء الاتصال علي 55579963 – 55563799 والمقابلة بمقر الشركة بالفروانية من الساعة 9 ص إلي 12 ظهرا ومن الساعة 4 وحتي الساعة 8 مساء شارع حبيب مناور مجمع العربيد الدور الأول الرجاء سرعه الاتصال لأخذ اكتر عدد في اسرع وقت.

*مطلوب لشركة مطاعم أمريكية بالعارضيه الحرفية وأسواق القرين سائقين توصيل طلبات دليفري شرط وجود سيارة الدوام 5 ساعات 140 دينار الدوام 6 ساعات 165 دينار الدوام 7 ساعات 190 دينار الدوام 8 ساعات 220 دينار الدوام 9 ساعات 250 دينار الدوام 10 ساعات 275 دينار الدوام 11 ساعة 300 دينار الدوام 12 ساعة 330 دينار للاستفسار واتس اب 98713735 أبو خالد .

*مطلوب مراقب لبناني أو فلسطيني لمراقبة العمال 99799170 .

*مطلوب موظفة عربيه لإداره المحل ومتابعه الزباين والعمالة براتب 300 فترتين دوام في خيطان 66845531 .

*مطلوب مصمم جرافيك فوتوشب – كورل – اللستليتور لمطبعة في الفحيحيل خبرة متوسطة قابل للطوير والعمل ضمن مجموعة 50333290 .

*مطلوب فني تهوية مركزية خبرة في تركيب الشفاطات والمداخن 96963124 .

*مطلوب (معلم بسطه / معلم تحضير / معلم عصير ) دوام كامل اقامه قابله للتحويل للاستفسار الاتصال على 99010280 أو 50777759 مطعم سيلفي للمأكولات الخفيفة.

*مطلوب معلمه تربية خاصه لمركز احتياجات خاصه بالسالمية يشترط أن تكون من {( الاردن – سوريا-فلسطين ) للتفصيل التوصل على الوتس أب فقط # 67724693 .

*مطلوب طباع دوام كامل ومسؤول مكتب طباعة بالفروانية خبرة بمكاتب الطباعة وأعمال التصاميم دوام كامل ، التواصل واتساب بإرسال الاسم والخبرة والمهارة على مدار اليوم أو الاتصال بعد الساعة الخامسة عصراً 60669606 .

*مطلوب مساعد صيدلي نصف دوام صباحي بالسالمية تليفون 22207857 .

*مطلوب طباع حكومي براتب 120 شرط تحويل الاقامة 55935951 .

*مطلوب عدد 30 سائق بسياراتهم توصيل طلبات لشركة مطاعم كبري الدوام 8 ساعات و أجازه 2 يوم بالشهر معاش 240 دينار مطلوب في فروع : الجهراء – العارضية – الصالحية – السالمية – الفنطاس – أسواق القرين × شرط وجود السيارة للاتصال 60455221 .

*مطلوب سائق لمحل عصير دوام كامل، توفير سكن راتب 200 دينار + 100 فلس على كل طلب توصيل. الرجاء التواصل واتساب فقط 99800789 .

*مطلوب موظفين بروكر للشركه كبرى فى مجال السياحة والسفر وحجز الفنادق يشترط من لديه الخبرة فى هذا المجال للتفاصيل برجاء الاتصال على 60707871 إن كنت على علاقات جيدة و عندك اي مشروع أو صفقة في مجال الـ IT or media نحن على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات أو البضائع و العمل معن للاستفسار 67788865 .

*مطلوب للعمل فوراً بشركه مقاولات كبري سائق Fork-lift رافعه شوكيه 10 طن , شرط اساسي وجود رخصه إنشائية خبرة لاتقل عن 3 سنوات في مجال استعمال الرافعة الشوكية ال ايزيد العمر عن 35 سنه إقامة قابله للتحويل ماده (18) دوام 8 ساعات الراتب 300 د.ك يرجي التواصل علي الرقم 96911465 .

*مطلوب سائق مع سيارته لمطعم فى العارضية دوام 12 ساعة متوفر السكن وجبة يومية المعاش 320 للاتصال على رقم 99714885 مطلوب للتعيين من داخل الكويت خياطين لمشغل بجوار دوار فرح للمقابلة الساعة10صباحاً.

*مطلوب شكاكين من داخل الكويت الدوام 9ساعات علي شفتين 97716014 .

*مطلوب سائقين توصيل طلبات لشركة مطاعم بالعارضية الحرفية وأسواق القرين شرط وجود سيارة الدوام 12 ساعة من الساعة 1 لغاية 1 صباحا الراتب 330 دينار الدوام 6 ساعات من الساعة 7 مساءاً لغاية 1 صباحاً الراتب 165 دينار للاستفسار واتس اب 98713735 .

مطلوب سائق ديليڤري سيارة براتب 270 دينار + سيارهشرط توفير إقامة 18 قابلة للتحويل عدا ذلك الرجاء عدم الاتصال الشروط المطلوبة سائق مطعم لديه رخصة قيادة خاصه خبرة لا تقل عن 3 سنوات حسن السير والسلوك والمظهر يتحدث اللغة العربية والإنجليزية ساعات العمل من 12 ظهراً الى 12 صباحاً، للتوصيل لجميع مناطق الكويت، العمر لا يتجاوز 35 سنه للاتصال 51692725 .

*مطلوب محاسب لشركة خدمات توصيل وتاجير سيارات، حاصل علي درجة بكالوريوس خبرة من سنة لـ 3، علي دراية بالشغل علي الاكسل، يجيد اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ،دوام كامل بمعاش يتم تحديده بعد المقابلة ترسل السيرة الذاتية علي الاميل # [email protected] .

*مطلوب حلاق رجالي لصالون راقي بالسالمية ،للاستفسارات يرجي الاتصال علي الرقم 66638239 .

*مطلوب أنسة أي مؤهل للعمل مساعدة لمدرس جامعي حر في نسخ و طباعة النوت و الملازم الجامعية ،و يشترط الإتصال تليفون 51399510 واتس أب .

*مطلوب مدرس علي دراية بالمنهج الكويتي للتدريس لمرحلة أولي ابتدائي/ للمتابعة الاتصال علي # 97212408 مطلوب لشركة اثاث كبرى منجد خبرة 3 سنوات بالكويت الدوام 8 ساعات الأجازة الأسبوعية – الجمعة الراتب يحدد حسب الخبرة بعد المقابلة للتواصل 66469766 .

*مطلوب صبي للعمل في ملحق لرجل كبير في السن لايرى ولايمشي ولديه مرض سكري رعايه كامله من تأكيله وتسبيحه واعطائه ادويته، يعيش عنده في الملحق المعاش150 دينار التواصل97444172 .

*مطلوب مصمم خبرة لمطبعة كبرى شرط الخبرة في مجال المطابع ، شفت واحد من ال8.5 لل 6.5 يتخللها ساعة راحة ، يرجى الإتصال بالرقم المبين مع جلب نبذة عن الأعمال السابقة عند المقابلة، إمكانية التعامل مع برامج التصميم المختلفة . – يوجد فحص اختبار للوقوف على إمكانيات الموظف وقبوله من عدمه # المكان / الري للتواصل : 55841407.

مطلوب مدرسات لغة عربية وانجليزي ورياضيات للعمل بالمنازل بالمناصفة الاتصال للسيدات فقط على 99971163 .

*مطلوب خياطين لمشغل راقي في حولي خياطين لمشغل بجوار دوار فرح للمقابلة الساعة 10 صباحا.

*مطلوب شكاكين من داخل الكويت الدوام 9 ساعات علي شفتين 97716014 شركة معدات واليات تطلب تحويل سايقين وسيارات معدات ثقيلة نسافات جريندر تريلات 98898221 .