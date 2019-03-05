، مصرع وجرح ٧٠ من مليشيا الحوثي بينهم قيادي في جبهة رازح غرب صعدة ،

سقط 70 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بينهم قيادي، في هجوم للجيش الوطني اليمني خلال اليومين الماضيين، في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمال اليمن.
ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن قائد محور رازح العميد صالح المجيدي قوله: إن القيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران المدعو أحمد حسين عثمان، لَقِيَ مصرعه؛ فيما سقط 70 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بين قتيل وجريح منذ يوم الجمعة الماضي.
وأضاف العميد المجيدي أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير آخر معقل للمليشيا الانقلابية في مديرية رازح؛ مؤكدًا تحرير قوات الجيش اليمني لعدد من القرى والتباب التي كانت تتمركز فيها المليشيا المدعومة من إيران في محور رازح.
وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني تُواصل تقدّمها في عدد من المحاور في محافظة صعدة؛ تنفيذًا لعملية عسكرية واسعة أطلقتها مؤخرًا.
مصرع وجرح ٧٠ من مليشيا الحوثي بينهم قيادي في جبهة رازح غرب صعدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-05
سقط 70 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بينهم قيادي، في هجوم للجيش الوطني اليمني خلال اليومين الماضيين، في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمال اليمن.
ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن قائد محور رازح العميد صالح المجيدي قوله: إن القيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران المدعو أحمد حسين عثمان، لَقِيَ مصرعه؛ فيما سقط 70 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بين قتيل وجريح منذ يوم الجمعة الماضي.
وأضاف العميد المجيدي أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير آخر معقل للمليشيا الانقلابية في مديرية رازح؛ مؤكدًا تحرير قوات الجيش اليمني لعدد من القرى والتباب التي كانت تتمركز فيها المليشيا المدعومة من إيران في محور رازح.
وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني تُواصل تقدّمها في عدد من المحاور في محافظة صعدة؛ تنفيذًا لعملية عسكرية واسعة أطلقتها مؤخرًا.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
08:21 AM
تحرير قوات الجيش اليمني لعدد من القرى والتباب
سقط 70 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بينهم قيادي، في هجوم للجيش الوطني اليمني خلال اليومين الماضيين، في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمال اليمن.
ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن قائد محور رازح العميد صالح المجيدي قوله: إن القيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران المدعو أحمد حسين عثمان، لَقِيَ مصرعه؛ فيما سقط 70 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بين قتيل وجريح منذ يوم الجمعة الماضي.
وأضاف العميد المجيدي أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير آخر معقل للمليشيا الانقلابية في مديرية رازح؛ مؤكدًا تحرير قوات الجيش اليمني لعدد من القرى والتباب التي كانت تتمركز فيها المليشيا المدعومة من إيران في محور رازح.
وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني تُواصل تقدّمها في عدد من المحاور في محافظة صعدة؛ تنفيذًا لعملية عسكرية واسعة أطلقتها مؤخرًا.
، مصرع وجرح ٧٠ من مليشيا الحوثي بينهم قيادي في جبهة رازح غرب صعدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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