، "الأرصاد": أمطار رعدية على تبوك والجوف والشمالية وحائل والمدينة ونجران ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة، وكذلك على منطقة نجران (شرورة).. في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية والساحلية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرّمة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
"الأرصاد": أمطار رعدية على تبوك والجوف والشمالية وحائل والمدينة ونجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-05
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة، وكذلك على منطقة نجران (شرورة).. في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية والساحلية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرّمة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
08:13 AM
مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة، وكذلك على منطقة نجران (شرورة).. في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية والساحلية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرّمة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
، "الأرصاد": أمطار رعدية على تبوك والجوف والشمالية وحائل والمدينة ونجران ،
المصدر : الخليج 365
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