توقيت مباراة العين والهلال اليوم في دوري أبطال آسيا 2019 موعدها والقنوات الناقلة

يحل نادي الهلال السعودي ضيفا على العين الإماراتي اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019 ضمن مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات من دوري ابطال اسيا لكرة القدم على استاد هزاع بن زايد.

وستبدأ مباراة العين والهلال اليوم الساعة السادسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت الإمارات الثالثة وعشرون دقيقة بتوقيت غرينتش بصافرة الحكم البحريني نواف عبدالله شكرالله.

وستنقل مباراة العين والهلال في دوري ابطال اسيا عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 2 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي وقناة الكاس 6 بصوت المعلق البحريني خالد الحدي.

وتكمن قوة مباراة العين والهلال في خط الهجوم الناري الذي يمتلكه نادي الهلال بقيادة الفرنسي بافيتيمبي جوميز أما العين يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين والمحترفين..

ويعيش نادي العين الإماراتي مصاعب فنية بعد رحيل مدربه الكرواتي زوران ماميتش الذي يتولى حالياً تدريب الهلال السعودي خلفاً للبرتغالي جورجي جيسوس.

يذكر أن العين والهلال وقعا في المجموعة الثالثة من دوري ابطال اسيا إلى جانب الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني.