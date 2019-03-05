الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في تعليم القصيم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض -الخليج 365 -عبدالله العازمي:
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم عن توفر وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين وبند الأجور. وبحسب التفاصيل فإنه ومن ضمن شروط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتزوج.
ألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة وإثبات السكن بمقر الوظيفة (حسب مكان الوظيفة الشاغرة).
أن لا يقل عمر المتقدم عن (30) سنة حسب تاريخ الميلاد الهجري وأن لا يكون عليه حكم سابق في قضية مخلة بالشرف والأمانة واجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.
أن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية ساعد وألا يكون متقاعد من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية وتأمل الإدارة من المتقدمين الاكتفاء بالتقديم عن طريق الموقع ولا يلزم مراجعة الإدارة، وسوف يتم إبلاغ المتقدم برسالة نصية على ماتم حيال طلبه.
وسيتم التقديم للوظائف من خلال الرابط التالي:
http://www.jobqassim.com
ويستمر التقديم حتى تاريخ 1440/07/01هـ.
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