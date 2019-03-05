شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أمارة حائل يزور مصابين حريق دفاية كيروسين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

نقل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ اطمئنان أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد و نائبه للعدداً من المرضى المنومين في مستشفى الملك خالد بحائل متمنيا لهم الشفاء التام و العاجل بإذن الله .

واطمأن وكيل الإمارة خلال الزيارة على حالة المصابين في حريق المنزل، مؤكدًا متابعة سموهما أولا بأول لحالة المرضى عموما ولحالة المصابين بالحريق .

يذكر أن حريق المنزل نتج عن اشتعال لحظي بسبب تسرب غاز في ملحق خارجي وبسبب وجود دفاية كيروسين وإغلاق الأبواب والنوافذ، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بحروق من الدرجة الثانية متوسطة إلى عميقة بالوجه واليدين وأسفل الساقين والحالة الخامسة من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة باليدين وتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم وتم خروج حالتين من المستشفى .